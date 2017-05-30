Поставщиков продуктов в детские лагеря уже оштрафовали на 100 тысяч в Белгородской области

16:25

Местный Роспотребнадзор использует внеплановые проверки как упреждающую меру в канун начала летней оздоровительной кампании.

В летние детские оздоровительные лагеря будут поставлять продукты 139 предприятий. Сотрудники Роспотребнадзора имеют законное право проводить в их отношении внеплановые проверки. На сегодняшний день контроль прошли 24 поставщика.

Прежде всего это те, с которыми мы раньше не сталкивались, и те, которые поставляют наиболее эпидемиологически значимые группы продуктов. Елена Оглезнева

врио руководителя управления Роспотребнадзора по Белгородской области

Проверки выявили 34 нарушения. Они касались несоблюдения требований к условиям хранения, перевозки продуктов, отсутствия на них маркировки, несоблюдения срока годности. Постановлений вынесено на общую сумму 106,5 тыс. рублей.

Для нас самое главное – не допустить пищевых отравлений и массовых инфекционных заболеваний в период летней оздоровительной кампании. Также на протяжении последних нескольких лет обязательным требованием является обследование персонала оздоровительных организаций на вирусные инфекции. Елена Оглезнева

врио руководителя управления Роспотребнадзора по Белгородской области

На сегодняшний день проверку прошёл персонал всех 825 летних детских лагерей.

Одна из главных забот эпидемиологов – не допустить попадания в оздоровительные учреждения контрафактных продуктов.