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Пособие «Защитнику леса» разработано в Белгородской области

18:04
26 Января 2017
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Оно информирует о лесном законодательстве и рассказывает, как законную вырубку леса отличить от нелегальной.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Белгородской области провели презентацию Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.

В начале Года экологии активисты Народного фронта, сотрудники департамента ЖКХ, агропромышленного комплекса Белгородской области, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, управления лесами, прокуратуры Белгородской области и студенты-экологи аграрного университета обсудили вопросы защиты лесов, водопользования, безопасного сбора, захоронения и переработки отходов. Также они наметили пути взаимодействия с различными структурами и контрольно-надзорными органами.

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса представил пособие «Защитнику леса». Оно рассказывает о лесном законодательстве и о том, как отличить законную вырубку леса от незаконной. Кроме того, книжное издание научит составлять обращения в госорганы, сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.

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