Порог эпидемии гриппа и ОРВИ в Белгородской области превышен на 12,6 %

09:55

С 16 по 22 января в регионе зарегистрировано 9738 случаев респираторных инфекций.

По данным управления Роспотребнадзора по Белгородской области, показатель составил 63,3 на 10 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 12,6 %. Рост заболеваемости составил 4 %.

Самый высокий уровень респираторных инфекций зарегистрирован среди детей до двух лет. Эпидпорог здесь превышен на 21 %. Среди детей 3-6 лет – на 16,2 %, среди взрослых – на 6,9 %.

На 12,3 % ниже эпидемического порога заболеваемость среди детей 7-14 лет.

В Белгороде показатель заболеваемости составил 100,3 на 10 тыс. населения, что превышает порог эпидемии на 23,1 %, но темп прироста по сравнению с прошлой неделей снизился на 13,3 %.

На территории области по-прежнему введены противоэпидемические и ограничительные мероприятия.

В рамках оперативного мониторинга выявлена циркуляция гриппозных вирусов А/H3N2 (35%) и В (три случая).