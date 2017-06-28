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Полтонны незаконных рыболовных снастей отобрали у россиянин на границе Белгородской области

11:15
28 Июня 2017
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Инцидент произошёл 25 июня вблизи села Староселье Грайворонского района. 

Там пограничники остановили Opel Monterey с регистрационными знаками 57 региона и Ford Galaxy с регистрационными знаками 36 региона, чтобы проверить документы.

При осмотре машин они обнаружили около 100 коробок и 30 полиэтиленовых пакетов с грузом. В них находились рыболовные снасти, спрей-стимулятор клева «Корона», подкормка для рыбы, детские карнавальные маски и лейки. Вес товаров составил почти 600 кг.

Груз изъят и передан компетентным органам.

Россиян привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.2. КоАП РФ, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям


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