Полтонны мясного рагу приготовят на третьем фестивале барбекю «Грильфест-2017»

12:48

Он состоится 17 июня в Пикник-парке.

Участниками фестиваля барбекю «Грильфест-2017» станут 10 команд из разных регионов России. Кроме того, в его программе – конкурс по приготовлению блюд на открытом огне. В нём будут соревноваться сотрудники областного правительства, руководители агрохолдингов Белгородской области, иностранные инвесторы и почётные гости фестиваля.

Кульминация – шоу «Большая кастрюля». В рамках этой программы повара приготовят мясное рагу весом 500 кг в кастрюле объёмом 4500 л. Этот рекорд занесут в Международную книгу рекордов «Интеррекорд».

По информации пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области, запланированы мастер-классы по приготовлению блюд от шеф-поваров, конкурсы, выставка продукции местных производителей и фаер-шоу. Программа рассчитана с 10:00 до 18:00.