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Полмиллиона рублей выплатит предприятие Белгородской области за несчастный случай на производстве

13:52
27 Декабря 2016
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Инцидент произошёл на предприятии ООО «Строительная керамика». 

Это послужило причиной для внеплановой проверки Госинспекции труда. В её ходе было обнаружено, что пострадавшая работница не проходила необходимый инструктаж по технике безопасности, стажировку и обязательный медицинский осмотр. Кроме того, руководитель предприятия не обеспечил её спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Главный государственный инспектор труда в Белгородской области привлёк к ответственности ООО «Строительная керамика» сразу по нескольким статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях: ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ и ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Организация была признана виновной в совершении пяти административных правонарушений. За это её оштрафовали на 540 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда, «Строительная керамика» не согласилась с таким наказанием и обжаловала его в Яковлевском районном суде, а позже в Белгородском областном суде, но суды оставили решения без изменения.

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