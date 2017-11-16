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Полмиллиона рублей выплатит страховая компания, отказавшая в компенсации по ОСАГО

14:27
16 Ноября 2017
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В июне прошлого года произошла авария с четырьмя автомобилями, виновник которой был застрахован в СГ «УралСиб». 

Один из пострадавших автовладельцев обратился в эту компанию, чтобы возместить расходы на ремонт машины (228 тыс. рублей) и её утраченную товарную стоимость (83 тыс. рублей), но страховщики проигнорировали его обращение.

Позже страховой портфель «УралСиб», включая неисполненные обязательства, перешёл к СК «Опора». Однако и здесь потерпевшему не заплатили, и он подал иск в суд. Суд обязал «Опору» выплатить в пользу истца страховое возмещение, неустойку, судебные расходы, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Белгородского райсуда.


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