Полиция разыскивает водителя, насмерть сбившего пенсионера под Старым Осколом

17:25

Тело мужчины 1950 года рождения было найдено в 21:45 13 мая на обочине дороги в селе Роговатое.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Старому Осколу, судебная медицинская экспертиза установила, что причиной смерти пенсионера стало дорожно-транспортное происшествие.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

УМВД России по г. Старому Осколу разыскивается водитель транспортного средства, совершивший наезд на мужчину и скрывшийся с места происшествия. Любую значимую информацию правоохранители просят сообщать по телефонам: +7 (4725) 22-12-20, 41-13-94 или 8-919-433-97-48.