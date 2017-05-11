Подросток пострадал при столкновении трёх иномарок в Белгородском районе

11:16

Всего 10 мая в регионе случилось четыре дорожных аварии, в них пострадали четыре человека.

В Белгородском районе в половине восьмого утра на северном подходе к областному центру 35-летний водитель Toyota, выезжая на главную дорогу, не пропустил Ford Focus, которым управляла 25-летняя автоледи. После столкновения Ford врезался в двигавшийся по «встречке» Renault Logan под управлением 28-летнего мужчины. Пострадал в ДТП 16-летний пассажир Toyota, ему пришлось обратиться за помощью к медикам детской областной больницы.

В Губкине в половине одиннадцатого утра 29-летняя автоледи на «девяносто девятой» на улице Севастопольской сбила 37-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Пешеход пострадала.

В Белгороде в полдень 48-летний водитель автобуса МАЗ на Белгородском проспекте резко затормозил, из-за чего в салоне упала и пострадала 67-летняя женщина.

Также в областном центре в начале седьмого вечера 37-летний водитель BMW-750 на улице Сумской сбил 32-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по «зебре». Пешехода с травмами отправили в первую горбольницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото группы пропаганды областного управления ГИБДД