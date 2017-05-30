Подхватить опасную заразу от клещей рискуют жители Белгородской области

17:49

По мнению эпидемиологов, экспансия паразитов в последние годы – следствие климатических изменений.

Территория Белгородской области неблагополучна по клещевому боррелиозу. В 2016 году у нас было зарегистрировано 110 случаев заболевания. 16 – среди детей. При этом вакцины против боррелиоза не разработаны. Прививки не проводятся. Елена Оглезнева

врио руководителя управления Роспотребнадзора по Белгородской области

На распространение клещей прежде всего влияют климатические условия. Специалисты заявляют о том, что Орловская область уже приобрела незавидный статус эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. Ареал распространения заражённых клещей расширяется.

Случаев клещевого энцефалита в Белгородской области пока отмечено не было. Однако насекомые не дремлют: с начала тёплого сезона они регулярно нападают на жителей региона. Количество пострадавших приближается к тысяче.

Как только активизировались клещи, сразу пошло к нам население. Мы такую статистику начали вести с 20 марта. В этот день уже был первый обратившийся по поводу укуса клеща. Уже обратилось 776 пострадавших. Елена Оглезнева

врио руководителя управления Роспотребнадзора по Белгородской области

В лабораторию для исследований было доставлено 157 клещей. Боррелиями были заражены 20 % насекомых.

Одна из главных опасностей боррелиоза, считают специалисты, – это отложенность клинических проявлений. Первый признак заболевания – мигрирующая эритема. Это пятно в месте укуса клеща, границы которого с течением времени меняются. Влияние заболевания на сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат может отмечаться даже спустя год или два после попадания заразы в организм человека.

В случае, когда пациент после укуса насекомого обращается к медикам, ему тут же назначается профилактическое лечение – чтобы обезопасить от тяжёлых последствий инфекции.