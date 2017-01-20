Почти 40 митингов пройдёт в Старооскольском горокруге перед 74-летием со дня освобождения от фашистов

11:50

Первыми череду памятных мероприятий приняли сёла Роговатое, Шаталовка и Знаменка.

Именно эти населённые пункты стали первыми в округе, которые были освобождены Красной армией 19 января 1943 года.

На митинги, посвящённые 74-й годовщине освобождения Старооскольского городского округа от немецко-фашистских оккупантов, у братских могил собрались жители сёл и школьники.

В селе Роговатое сегодня проживает всего пять участников Великой Отечественной войны. К сожалению, посетить мероприятие им помешало состояние здоровья.

На этой неделе памятные митинги пройдут также в Потудани и Городище. До 5 февраля – дня освобождения города Старый Оскол и Старооскольского района от немецко-фашистских захватчиков в округе запланировано около 40 митингов. Основные мероприятия намечены на 3 и 5 февраля у всех братских могил Старого Оскола.

Глава округа Александр Гнедых посетит памятное мероприятие 3 февраля у мемориала Славы в Атаманском лесу и на площади Победы. Общегородской митинг «Мы славим тех, кто защищал Оскол» состоится 5 февраля на площади Победы, сообщает пресс-служба администрации округа.