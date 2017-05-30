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Почти семь тысяч белгородцев до осени переселят из аварийного жилья

11:28
30 Мая 2017
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Сносу подлежит 351 дом в Белгородской области.

К 1 сентября из 351 аварийного дома переселят 6953 белгородца. На это потратят 3,4 млрд рублей, половину из которого составляют областной и местный бюджеты. Остальные средства – из Фонда реформирования ЖКХ и частные инвестиции.

При этом 91 % планируемых домов для переселенцев построен. В сроки не укладываются Белгородский и Яковлевский районы, сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ по Белгородской области. 


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