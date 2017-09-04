Почти 270 тысяч рублей заплатят осуждённые за лечение пострадавших в Белгородской области

12:51

Прокуратура Белгородского района требует через суд взыскать деньги, которые медучреждения потратили на лечение пострадавших от преступлений.

По ст. 31 ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» те расходы, которые понесла медицинская организация на оплату медстраховки, подлежат возмещению. Оплатить их должно лицо, причинившее вред.

Во время прокурорской проверки установлены лица, осуждённые за умышленные преступления, повлёкшие причинение вреда здоровью потерпевшим. Лечение белгородцев оплачено из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области.

После проверок прокуратура Белгородского района направила в суд исковые заявления с требованиями взыскать с 14 осуждённых затраченные средства на лечение пострадавших. Деньги должны поступить в доход Территориального фонда расходов.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с 14 осуждённых более 270 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.