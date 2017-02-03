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«Почта России» два месяца выплачивала пенсию не тому человеку

16:42
03 Февраля 2017
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За это организация выплатила 80-летнему жителю Старого Оскола Белгородской области материальную компенсацию.

В октябре и ноябре 2015 года 80-летний житель Старого Оскола остался без пенсии. Денежное пособие без его ведома по его паспорту в почтовом отделении получал злоумышленник. Личность преступника устанавливается.

Решением мирового суда Старого Оскола «Почта России» возместила материальный ущерб пожилому белгородцу и выплатила 38 тыс. рублей. Белгородский областной суд постановил возместить пострадавшему компенсацию морального вреда в сумме 10 тыс. рублей и штраф в размере 5 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.

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