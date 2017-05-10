Победители конкурса по сельхозпрофессиям определились в Белгородской области

15:31

Соревнования проводились на базе аграрного университета им. В. Я. Горина, предприятий в Белгородском, Шебекинском и Яковлевском районах.

В конкурсе участвовали представители 21 муниципалитета области. Всего набралось 165 школьников. 70 % ребят состоят в ученических производственных бригадах. В сельских школах региона эти объединения работают уже 60 лет.

Конкурсантов ждали испытания по восьми профилям: механизатор, водитель автомобиля, оператор машинного доения, животновод, полевод, овощевод, садовод и бригадир. Нужно было показать знания и сноровку как в теории, так и на практике.

В итоге в командном зачёте третьими стали представители Белгородского района, вторыми – Старооскольского городского округа, третьими – Шебекинского района. Победителям вручили дипломы, кубки и памятные призы.

14 школьников получили сертификаты об индивидуальных достижениях. Они автоматически добавят 10 баллов на ЕГЭ при поступлении в Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина, сообщает пресс-служба областного департамента образования.

Фото пресс-службы департамента образования Белгородской области