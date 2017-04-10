По требованию активистов ОНФ ликвидировали стихийную свалку в Вейделевском районе Белгородской области

17:52

Мусор выбрасывали вдоль трассы Ровеньки – Вейделевка между сёлами Галушки и Рассыпное.





Свалка была отмечена на интерактивной карте, созданной в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка».

В ходе рейдов «фронтовики» нашли на поле белый синтетический материал. Он находился на площади 500 м². Активисты обратились к властям, после чего свалку ликвидировали, мусор вывезли.

Виновником захламления поля было признано местное сельхозпредприятие. Руководству хозяйства выписали штраф в 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального штаба ОНФ.