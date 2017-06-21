Пляжи в районах Белгородской области прошли санитарную проверку
Погода не благоволит купанию, однако пляжи по всему региону постепенно получают «зелёный свет» надзорных органов.
Документы, позволяющие использовать места массового отдыха по прямому назначению, выданы региональным Роспотребнадзором администрации следующих пляжей:
пляж «Лазурный» в Белгородском районе;
пляж «Центральный – левый берег», пляж «Центральный – правый берег» на реке Северский Донец; место массового отдыха на Белгородском водохранилище в районе улицы Песчаной в Белгороде;
место массового отдыха на базе «Металлург» в районе Старооскольского водохранилища;
городской пляж на реке Тихая Сосна в городе Алексеевка;
место массового отдыха на реке Тихая Сосна в районе моста к селу Засосна в Красногвардейском районе;
место массового отдыха на реке Тихая Сосна в микрорайоне «Землянщина» в Бирюче;
городской пляж «Ландшафтное благоустройство» в Губкине;
место массового отдыха в Старом Осколе на улице 17-ти Героев;
место массового отдыха на базе отдыха «Шоколад» в Старом Осколе, район Южной объездной дороги;
место массового отдыха базы отдыха «Горняк» в Федосеевском сельском поселении Старооскольского городского округа, в районе Старооскольского водохранилища;
место массового отдыха на реке Оскол в Волоконовке;
пляж на водохранилище села Казанка Корочанского района;
пляж на пруду возле санатория «Дубравушка» в селе Подкопаевка Корочанского района;
база отдыха «Сосновый бор» в Федосеевском сельском поселении Старооскольского городского округа, в районе Старооскольского водохранилища;
пляж базы отдыха «Славянка» в Федосеевском сельском поселении Старооскольского городского округа, в районе Старооскольского водохранилища;
место массового отдыха по улице Ленина в Шебекино.
Разрешения на использование других пляжей будут выдаваться Роспотребнадзором по мере поступления соответствующей документации, сообщает пресс-служба ведомства.