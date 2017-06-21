Пляжи в районах Белгородской области прошли санитарную проверку

10:08

Погода не благоволит купанию, однако пляжи по всему региону постепенно получают «зелёный свет» надзорных органов.

Документы, позволяющие использовать места массового отдыха по прямому назначению, выданы региональным Роспотребнадзором администрации следующих пляжей:

пляж «Лазурный» в Белгородском районе;

пляж «Центральный – левый берег», пляж «Центральный – правый берег» на реке Северский Донец; место массового отдыха на Белгородском водохранилище в районе улицы Песчаной в Белгороде;

место массового отдыха на базе «Металлург» в районе Старооскольского водохранилища;

городской пляж на реке Тихая Сосна в городе Алексеевка;

место массового отдыха на реке Тихая Сосна в районе моста к селу Засосна в Красногвардейском районе;

место массового отдыха на реке Тихая Сосна в микрорайоне «Землянщина» в Бирюче;

городской пляж «Ландшафтное благоустройство» в Губкине;

место массового отдыха в Старом Осколе на улице 17-ти Героев;

место массового отдыха на базе отдыха «Шоколад» в Старом Осколе, район Южной объездной дороги;

место массового отдыха базы отдыха «Горняк» в Федосеевском сельском поселении Старооскольского городского округа, в районе Старооскольского водохранилища;

место массового отдыха на реке Оскол в Волоконовке;

пляж на водохранилище села Казанка Корочанского района;

пляж на пруду возле санатория «Дубравушка» в селе Подкопаевка Корочанского района;

база отдыха «Сосновый бор» в Федосеевском сельском поселении Старооскольского городского округа, в районе Старооскольского водохранилища;

пляж базы отдыха «Славянка» в Федосеевском сельском поселении Старооскольского городского округа, в районе Старооскольского водохранилища;

место массового отдыха по улице Ленина в Шебекино.

Разрешения на использование других пляжей будут выдаваться Роспотребнадзором по мере поступления соответствующей документации, сообщает пресс-служба ведомства.