В области:

Первый юбилей отмечает биогазовая станция «Лучки» в Белгородской области

08:57
25 Июня 2017
0

Сегодня, 25 июня, ей исполнилось пять лет со дня выработки первого киловатт-часа.

Напомним, биогазовая станция (БГС) «Лучки» была построена компанией «АльтЭнерго» в Прохоровском районе в 2012 году.

Первоначально её мощность составляла 2,4 МВт, а сегодня достигает 3,6 МВт с установкой третьего двигателя. Этого удалось достичь благодаря сотрудничеству с Белгородским институтом  альтернативной энергетики.

С первоначальных показателей годовой объём выработки электроэнергии увеличился до 29,3 млн кВтч, тепловой – до 27,3 тыс. Гкал. А  переработка отходов на БГС теперь составляет  95 тыс. т в год, производство органических удобрений  возросло до 90 тыс. т в год.

На сегодняшний день станция «Лучки» переработала свыше 328 тыс. т отходов, рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, что в этом году 3 июня станция выработала свой 100-миллионный киловатт-час.

Фото пресс-службы «АльтЭнерго»


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

15771
Женщина ранила мужчину, а затем себя ножом и попала в ДТП в Белгороде
12537
Следственный комитет ищет очевидцев семейного ЧП в районе «Сити Молла Белгородского»
8382
Белгородское УФАС возбудило дело по кофейне «Комод»
7093
Жители дома на Бульваре Юности в Белгороде опасаются за собственную безопасность
6930
День диагностики меланомы в Белгороде пройдёт под девизом «Убедись, что здоров!»
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика