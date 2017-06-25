Первый юбилей отмечает биогазовая станция «Лучки» в Белгородской области

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Сегодня, 25 июня, ей исполнилось пять лет со дня выработки первого киловатт-часа.

Напомним, биогазовая станция (БГС) «Лучки» была построена компанией «АльтЭнерго» в Прохоровском районе в 2012 году.

Первоначально её мощность составляла 2,4 МВт, а сегодня достигает 3,6 МВт с установкой третьего двигателя. Этого удалось достичь благодаря сотрудничеству с Белгородским институтом альтернативной энергетики.

С первоначальных показателей годовой объём выработки электроэнергии увеличился до 29,3 млн кВтч, тепловой – до 27,3 тыс. Гкал. А переработка отходов на БГС теперь составляет 95 тыс. т в год, производство органических удобрений возросло до 90 тыс. т в год.

На сегодняшний день станция «Лучки» переработала свыше 328 тыс. т отходов, рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, что в этом году 3 июня станция выработала свой 100-миллионный киловатт-час.

Фото пресс-службы «АльтЭнерго»