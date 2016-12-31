Первые лица региона поздравляют жителей Белгородской области с Новым годом и Рождеством Христовым
С торжественным посланием к белгородцам обратились губернатор Евгений Савченко, председатель облдумы Василий Потрясаев и главный федеральный инспектор по Белгородской области Александр Закоржевский.
«Уважаемые друзья!
Тепло и сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом! Для каждого это особый праздник, с которым мы связываем надежды и строим планы на будущее. Он создаёт неповторимую атмосферу радостных ожиданий и веры в лучшее.
2016-й стал для нашей родной Белгородчины успешным, щедрым на юбилейные даты и памятные события. Он запомнится нам рекордным урожаем зерновых, достойными результатами в области промышленного производства, блестящими успехами наших белгородских спортсменов на XXXI летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и яркими победами на чемпионатах мирового уровня. Год уходящий – это старт ряда социально важных проектов, цель которых – улучшить качество жизни наших земляков, научить людей сохранять своё здоровье, повысить благосостояние белгородцев. В области стабильно растёт количество многодетных семей и число воспитывающихся в них детей. Отрадно отметить, что в уходящем году продолжилось строительство дорог, храмов и центров культурного развития. Получают всё большую популярность музыкальные фестивали международного уровня, уникальные, самобытные праздники.
Общими усилиями нам многого удаётся достичь, белгородцы неизменно верны традициям созидательного труда. Но ещё больше предстоит сделать. Чтобы каждый мог максимально успешно реализовать себя на своей малой родине, важно создать атмосферу, наполненную духом творчества и развития. Мы уверенно идём в выбранном направлении, стремимся к тому, чтобы наш родной край обретал подлинное благополучие, экономически, социально и нравственно укреплялся, чтобы Белгородчина цвела на радость будущим поколениям», – написано в поздравлении.
Завершается праздничная речь первых лиц Белгородской области пожеланиями белгородцам крепкого здоровья и счастья, мира, добра и благополучия.