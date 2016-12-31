Первые лица региона поздравляют жителей Белгородской области с Новым годом и Рождеством Христовым

13:19

С торжественным посланием к белгородцам обратились губернатор Евгений Савченко, председатель облдумы Василий Потрясаев и главный федеральный инспектор по Белгородской области Александр Закоржевский.

«Уважаемые друзья!

Тепло и сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом! Для каждого это особый праздник, с которым мы свя­зываем надежды и строим планы на буду­щее. Он создаёт неповторимую атмосфе­ру радостных ожиданий и веры в лучшее.

2016-й стал для нашей родной Белгородчины успешным, щедрым на юбилей­ные даты и памятные события. Он запом­нится нам рекордным урожаем зерновых, достойными результатами в области про­мышленного производства, блестящими успехами наших белгородских спортсме­нов на XXXI летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и яркими победами на чемпио­натах мирового уровня. Год уходящий – это старт ряда социально важных про­ектов, цель которых – улучшить качест­во жизни наших земляков, научить людей сохранять своё здоровье, повысить благосостояние белгородцев. В области стабильно растёт количество многодет­ных семей и число воспитывающихся в них детей. Отрадно отметить, что в ухо­дящем году продолжилось строительст­во дорог, храмов и центров культурного развития. Получают всё большую попу­лярность музыкальные фестивали меж­дународного уровня, уникальные, само­бытные праздники.

Общими усилиями нам многого удаёт­ся достичь, белгородцы неизменно вер­ны традициям созидательного труда. Но ещё больше предстоит сделать. Чтобы каждый мог максимально успеш­но реализовать себя на своей малой ро­дине, важно создать атмосферу, напол­ненную духом творчества и развития. Мы уверенно идём в выбранном направле­нии, стремимся к тому, чтобы наш род­ной край обретал подлинное благополу­чие, экономически, социально и нравст­венно укреплялся, чтобы Белгородчина цвела на радость будущим поколениям», – написано в поздравлении.

Завершается праздничная речь первых лиц Белгородской области пожеланиями белгородцам крепкого здоровья и счастья, мира, доб­ра и благополучия.