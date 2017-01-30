Первое заседание по делу о взяточничестве экс-главы белгородского УБЭП прошло в Белгороде

15:58

Бывший начальник УЭБиПК УМВД по Белгородской области Сергей Бутяйкин со своим обвинением не согласен и обещал в скором времени назвать заказчиков уголовного дела.

Напомним, что обвинение Бутяйкина проходит по статьям 289 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и 290 «Получение взятки, совершённое в особо крупном размере» УК РФ. Речь идёт о взятке в 80 млн рублей.

По словам адвоката, компании, которые фигурируют в деле как подконтрольные его подзащитному, были перепроданы другим лицам в 2012 году. А это означает, что в указанный в обвинительном заключении период времени, включая 2013 год, Сергей Бутяйкин не мог ими руководить.

«В частности, говоря о взятке, подразумевается, что непосредственно человеку или его родственникам передаются некие материальные ценности или деньги, которые он затем может использовать по своему усмотрению. Здесь же речь идёт о деньгах, поступивших на счета юрлиц от других организаций. Причём эти средства были потрачены на хозяйственную деятельность этих юрлиц, что подтверждается имеющимися в деле документами, и Сергей Бутяйкин никак не мог использовать их в личных целях», – приводит слова адвоката «Интерфакс».

На следующем судебном заседании, которое состоится 8 февраля, суд планирует заслушать показания Алексея Фомченкова и других свидетелей.