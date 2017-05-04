Первая игровая детская площадка от фонда «Поколение» заработала в Старом Осколе

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Всего в Белгородской области при поддержке фонда Андрея Скоча будет построено 15 подобных спортивно-развлекательных городков.

Новая игровая зона для детей в Старом Осколе появилась на площади Победы в районе кинотеатра «Быль». Второй подобный объект сейчас возводится в городе Шебекино, далее – в посёлках Чернянка и Вейделевка. Известно, что ещё одна площадка будет установлена в Старом Осколе в микрорайоне Молодогвардеец в сквере «Лунный свет».

Всего современные детские игровые площадки появятся в 12 районах региона. Располагаться они будут в парковых зонах и будут круглогодично доступны маленьким жителям области.

Всё оборудование – для обустройства площадок российского производства. Каждый элемент тщательно продуман и создан из экологически чистых материалов. Главное и объединяющее для этих объектов – сочетание функциональности и безопасности для детей.

Этот проект фонд «Поколение» реализует под эгидой «Единой России» в рамках партийного проекта «Городская среда». Стоимость проекта – порядка 60 млн рублей.