Пернатые гости появились на территории Лебединского ГОКа в Белгородской области

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На территории цеха хвостового хозяйства обогатительной фабрики крупнейшего предприятия региона в очередной раз обосновались дикие перелётные гуси.

На комбинат эти птахи прибывают ежегодно, точно по своему природному расписанию – в начале апреля. Возвращаясь с зимовки из тёплых стран, они останавливаются на участке хвостохранилища обогатительной фабрики (ОФ), чтобы отдохнуть и «заправиться» кормом. Этот год также не стал исключением: на традиционный «курорт» прибыло порядка 14 тыс. птиц. Они, как независимые эксперты, подтверждают данные статистики, согласно которым Белгородская область входит в число регионов с лучшей экологической обстановкой.

Они прилетают сюда многотысячным составом больше десяти лет. Прибывают они в середине весны, отдыхают и кормятся в течение месяца, а затем улетают. Производство не приносит им вреда, и они нам хлопот не доставляют – их стоянки находятся далеко от пляжа. Алексей Бакланов

заместитель начальника цеха хвостового хозяйства ОФ

Стоит отметить, что гуси, как и любые другие птицы, – большие привереды в плане выбора условий обитания и временного отдыха. Поэтому гнёзда и стоянки организуют только в местах с благоприятным состоянием воздушной, водной и наземной среды.

И участок хвостохранилища пернатый десант облюбовал не случайно. Во-первых, территория ЦХХ находится вдали от проезжей части, то есть от вредных веществ, выделяемых транспортом (на его долю, по данным, оглашённым на совещании под руководством губернатора Белгородской области, приходится 60 % выбросов в атмосферу). Во-вторых, здесь обеспечено соблюдение всех природоохранных норм, что подтверждают результаты непрерывного наблюдения за санитарным состоянием технического водоёма и прилегающих территорий, которое ведут экологи комбината. В третьих, участки гусиных «привалов» располагают хорошей кормовой базой – в прудах водится рыба, можно полакомиться личинками насекомых. И, в-четвёртых, здесь пернатые гости чувствуют себя в безопасности: на Лебединском ГОКе строго запрещена охота.

Комбинат, как и другие предприятия Металлоинвеста, ведёт обширную природоохранную деятельность. К примеру, в том же ЦХХ регулярно проходят безвредные для местной фауны мероприятия по обеспыливанию. В сухое время года гребни и откосы дамб хвостохранилища орошаются. Для более эффективной обработки пылящих поверхностей используется даже малая авиация. Откосы дамб покрывают слоем суглинка и чернозёма и закрепляют посевом многолетних трав и посадкой акации и облепихи (около 40 000 саженцев в год).

Кстати, независимую природную экспертизу на комбинате проводят не только гуси: на территории хвостохранилища водятся зайцы, лисы, кабаны, косули, прилетают лебеди.

Евгения Шехирева

Фото Александра Белашова