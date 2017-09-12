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Пенсионерку приговорили к двум годам исправительных работ за нарушение авторских прав

11:12
12 Сентября 2017
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Главный инженер Общества пользовалась пиратским софтом.

В мае этого года сотрудники ОМВД по Чернянскому району потребовали у 63-летней местной жительницы прекратить использование в своей работе нелицензионных программ. О том же попросил женщину генеральный директор компании, где она работала главным инженером. Однако сотрудница продолжила работать на компьютерах с нелегальным ПО, чем причинила ущерб корпорации Microsoft на сумму более 200 тысяч рублей.

Чернянский районный суд признал женщину виновной в незаконном использовании объектов авторского права с использованием служебного положения в крупном размере (п. «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ). Её приговорили к двум годам исправительных работ и удержанию 15 % заработной платы в доход государства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.


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