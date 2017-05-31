Пассажирский самолёт из Самары «рухнул» на крышу дома в Белгородском районе

18:02

Крупномасштабные учения развернулись в лесном массиве у села Никольское.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, согласно легенде, пассажирский самолёт ATR-72, выполнявший рейс «Самара-Белгород», разрушился в воздухе над южной окраиной Белгородского района при аварийном заходе на посадку в международный аэропорт «Белгород». Хвост воздушного судна упал на административное здание агропромышленного предприятия. Часть строительных конструкций повреждённого здания обрушилась на автомобиль и заблокировала в нём людей.

Другие фрагменты самолёта упали в лесном массиве, спровоцировав многочисленные очаги возгорания. Пожар вспыхнул и на складе минеральных удобрений, расположенном на пути распространения огня. Помимо этого обломки самолёта повредили автоцистерну с аммиаком, разрушили склады с химически-опасными веществами.

При этом во всех повреждённых зданиях находились пострадавшие, которым была необходима помощь.

Учения состояли из трёх этапов. Сначала для спасения пострадавших из «горящего» административного здания пожарные развернули прыжковое пневматическое устройство ППСУ-20. Два человека были эвакуированы с помощью трёхколенных лестниц, ещё трое – с помощью канатно-спускового устройства.

В это время спасатели поисково-спасательной службы области вытащили пострадавших из автомобиля, заваленного обломками разрушенного здания, а кинологический расчёт начал поиск пострадавших под завалами.

Прибывший эвакуатор поисково-спасательной службы забрал повреждённый автомобиль с места происшествия и транспортные средства из гаража горящего здания.

На месте ликвидации ЧС был развёрнут штаб пожаротушения. Сотрудники МЧС провели пенную атаку, чтобы ликвидировать возгорание. Разведка места пожара производилась с помощью беспилотного летательного аппарата «Икспайер».

Бригады центра медицины катастроф оказали медицинскую помощь пострадавшим и доставили в лечебные учреждения всех нуждающихся в экстренной помощи. Подразделения полиции общественной безопасности и национальной гвардии оцепили место тушения пожара.

На втором этапе учений Центр управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России получил сообщение о частичном разрушении складов с химически-опасными веществами. Личный состав службы радиационной, химической и биологической защиты специализированной пожарно-спасательной части провёл химическую разведку в районе происшествия и подал стволы-распылители для осаждения облака аммиака. На месте истечения аммиака из цистерны был наложен пластырь.

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов пострадавших, а специалисты санитарно-гигиенической (токсикологической) бригады Роспотребнадзора исследовали содержание вредных веществ в воздухе.

На третьем этапе учений необходимо было ликвидировать пожар, распространившийся на лесной массив и угрожавший перекинуться на жилой сектор. Из опасной зоны автобусы эвакуировали 40 человек.

На опушке лесного массива взрывотехники поисково-спасательной службы области провели подрыв зарядов, создав таким образом минерализованную полосу на пути распространения огня.

К месту пожара также были направлены аэромобильная группировка Главного управления, подразделения пожарной охраны, полиции общественной безопасности и национальной гвардии, следственного комитета, Центра медицины катастроф.

Для тушения пожара вертолёт сбросил огнетушащий состав в очаг возгорания. Возможности эвакуации были лишены 25 человек, которых решили спасать по воде на катерах государственной инспекции по маломерным судам и на плавающем транспортном средстве. Плавающее транспортное средство на подобных учениях было задействовано впервые.

На нём по земле в зону лесного пожара было доставлено 20 человек аэромобильной группировки с ранцевыми огнетушителями, а затем по воде эвакуировано 15 человек, не успевших покинуть место ЧС.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергея Потапова, учения на практике показали действия группировки сил и средств территориальной подсистемы РСЧС области по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных техногенными авариями и природным пожаром.

Фото ГУ МЧС России по Белгородской области