Пассажирка украинского поезда пыталась ввезти в Белгород раритетную «Библию»

12:57

Издание было найдено белгородскими таможенниками при проведении таможенного контроля.





При проверке вагона № 25 поезда № 20 «Харьков-Москва» сотрудники ведомства среди личных вещей одной из пассажирок – гражданки России обнаружили книгу «Библия. Новый завет» издания 1909 года.

Никаких сопроводительных и разрешительных документов на ввоз раритета, возможно, представляющего культурную и историческую ценность, у женщины не было.

В настоящее время книга изъята для проведения экспертизы, сообщает пресс-служба таможни.