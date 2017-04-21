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Пассажирка украинского поезда пыталась ввезти в Белгород раритетную «Библию»

12:57
21 Апреля 2017
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Издание было найдено белгородскими таможенниками при проведении таможенного контроля.

библия

При проверке вагона № 25 поезда № 20 «Харьков-Москва» сотрудники ведомства среди личных вещей одной из пассажирок – гражданки России обнаружили книгу «Библия. Новый завет» издания 1909 года.

Никаких сопроводительных и разрешительных документов на ввоз раритета, возможно, представляющего культурную и историческую ценность, у женщины не было.

В настоящее время книга изъята для проведения экспертизы, сообщает пресс-служба таможни.

 

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