Парад колясок в Старом Осколе: танки, репки и экипажи для сказочных героев

10:07

На площади ДК «Комсомолец» состоялся юбилейный пятый парад детских колясок.

Участники тематически оформили не только коляски, детские велосипеды и самокаты, но также подготовили соответствующие костюмы для детей. На площади дома культуры появились герои сказок, военные в танках, «гости из будущего» на космическом транспорте, дорожные полицейские на самокате-светофоре.

Организатором парада колясок выступило творческое агентство «Стрекоза», сообщили в группе «Парад детских колясок – 2017» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото из группы «Парад детских колясок – 2017» в социальной сети «ВКонтакте»