Пара из Воронежской области задержана в Старом Осколе за попытку сбыть «соль» на пляже

16:09

Молодые люди специально прибыли в Белгородскую область для занятий незаконным бизнесом.

Первой в противоправную деятельность была вовлечена 28-летняя жительница Воронежской области. Месяц назад она приехала в Старый Оскол и жила на съёмной квартире. Позже женщина вовлекла в незаконный бизнес и своего 25-летнего сожителя.

Подозреваемые были задержаны при очередной попытке сделать закладки в районе городского пляжа. При личном досмотре у мужчины был найден пакет со свёртками, содержащими подозрительное порошкообразное вещество. Эксперты-криминалисты подтвердили, что во всех 123 свёртках был синтетический наркотик. Общий вес «соли» превысил 120 г.

По словам задержанного, в день бесконтактным способом пара сбывала несколько десятков свёртков с наркотиком.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере», сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.