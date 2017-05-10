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Памятник Вере Ватутиной открыли в Валуйском районе Белгородской области

11:27
10 Мая 2017
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Мемориал установлен на родине героя Советского Союза, генерала армии Николая Ватутина – в одноимённом селе Ватутино.

Памятник Вере Ефимовне является символом любви, самопожертвования и смирения всех женщин.  Не дождавшись троих сыновей с войны, Вера Ватутина продолжала жить в доме, который построил её знаменитый сын. В 1980 году здание стало музеем, в котором хранятся семейные фото, документы, форма Николая Фёдоровича, а также воссоздан быт послевоенного времени.

Открывая памятник, Алексей Дыбов, глава администрации Валуйского района отметил, что памятник матери героя Советского Союза Н. Ф. Ватутина – дань памяти и величайшего уважения к обычной и в то же время великой русской женщине Вере Ефимовне Ватутиной.

Фото с сайта губернатора и правительства области 


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