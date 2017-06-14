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Памятник ремесленникам открыли в Белгородской области

15:12
14 Июня 2017
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Монумент находится в посёлке Уразово в Валуйском районе.

Инициаторами появления памятника выступили местные жители. Автором и создателем скульптуры является член Союза художников России Игорь Горяинов. Пьедестал скульптуры создал Владимир Малько.

По информации пресс-службы администрации Валуйского района, место появления монумента неслучайно, так как уразовская земля в конце XVIII – начале XIX веков славилась своими кузнецами, плотниками, сапожниками, портными, гончарами, бондарями, мастерами по выделке кож и мастерицами по вышивке и кружевам.

Фото пресс-службы администрации Валуйского района 


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