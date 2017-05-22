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Отца троих детей посадили на семь лет за развращение малолетних

11:33
22 Мая 2017
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Такой приговор 43-летнему белгородцу вынес суд.

Инцидент произошёл в конце августа прошлого года. Белгородец прятался в кустах около пешеходной дорожки. Когда по тропинке проходили две девочки 11 и 13 лет, он вышел из своего укрытия и «совершил развратные действия без насилия», сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Белгородской области.

На злоумышленника завели уголовное дело по ч. 3 ст.135 УК РФ «Развратные действия, совершённые в отношении двух лиц». Затем правоохранители установили, что мужчина является отцом троих детей.

Суд назначил белгородцу семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.


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