Отца троих детей посадили на семь лет за развращение малолетних

11:33

Такой приговор 43-летнему белгородцу вынес суд.

Инцидент произошёл в конце августа прошлого года. Белгородец прятался в кустах около пешеходной дорожки. Когда по тропинке проходили две девочки 11 и 13 лет, он вышел из своего укрытия и «совершил развратные действия без насилия», сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Белгородской области.

На злоумышленника завели уголовное дело по ч. 3 ст.135 УК РФ «Развратные действия, совершённые в отношении двух лиц». Затем правоохранители установили, что мужчина является отцом троих детей.

Суд назначил белгородцу семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.