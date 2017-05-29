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Отец фиктивно устроил сына на должность машиниста в Белгородской области

17:08
29 Мая 2017
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Получая за него зарплату, он обогатился почти на 120 тысяч рублей.

Два сотрудника филиала ОАО «РЖД» договорились и устроили молодого человека, который был сыном одного из мужчин, на должность машиниста (кочегара) котельной локомотивного депо станции Готня. Отец за своего сына получил зарплату в размере около 120 тыс. рублей. Эти деньги белгородец потратил по своему усмотрению.

На мужчин завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения». Во время предварительного следствия белгородец деньги не вернул.

Злоумышленников признал виновными Свердловский районный суд Белгорода. Затем Белгородская транспортная прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд  областного центра с иском о взыскании с белгородцев денег, которые они похитили. Суд удовлетворил это требование.

По информации пресс-службы Белгородской транспортной прокуратуры, решение суда ещё не вступило в законную силу.


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