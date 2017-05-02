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Особый противопожарный режим ввёл в регионе белгородский губернатор

13:01
02 Мая 2017
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Соответствующее постановление правительства Евгений Савченко подписал 24 апреля.

Ограничения введены на три недели, с 1 по 21 мая. На это время власти ограничивают пребывание граждан в лесах. Также запрещается въезд в леса на транспорте, проведение на территории зелёных насаждений массовых мероприятий. В лесах нельзя жечь костры и проводить работы, связанные с применением открытого огня.

На границах насаждений будут установлены специальные аншлаги с предупреждениями. Лесные дороги перекроют шлагбаумами.

Областной диспетчерский пункт по приёму сообщений о лесных пожарах будет работать круглосуточно. Позвонить туда можно по телефону (4722) 33-66-97. Также работает прямая линия лесной охраны, телефон 8-800-100-94-00.

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