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Особый противопожарный режим продлили в Белгородской области

10:22
23 Мая 2017
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Губернатор Евгений Савченко подписал соответствующее постановление. 

Согласно документу, противопожарный режим на территории региона продлён по 11 июня.

На время действия этого режима ограничены пребывание белгородцев в лесах, проведение там культурно-массовых и спортивных мероприятий, лесосечных работ и работ, которые связаны с применением открытого огня, машин и механизмов, а также разведение костров. Кроме того, ограничен въезд в леса на автомобилях.

Контролируют исполнение постановления лесничества, сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области, полицейские, а также казачьи обществами и общественные лесные инспекторы, рассказали в пресс-службе управления лесами.

Бдительные белгордцы тоже могут сообщить о фактах возгорания в лесах и нарушений лесного законодательства по телефону: (4722) 33-66-97 и по единому федеральному номеру лесного хозяйства: 8-800-100-94-00.


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