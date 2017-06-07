Оскольчанка получила 11 лет колонии за 10 преступлений в составе организованной группы

11:52

Группировка занималась распространением наркотиков, а 25-летняя девушка выполняла в ней роль диспетчера.

Устойчивая преступная группа действовала на территории Старого Оскола, сбывая запрещённые вещества бесконтактным способом с помощью сети Интернет. Организатором ОПГ является неустановленное лицо, действовавшее под псевдонимом «Я». Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Подсудимая получала от других участников группировки адреса тайников с «закладками» наркотических средств и через Интернет передавала их организатору, который занимался последующим сбытом запрещённых веществ.

Оскольчанка признана виновной в 10 преступлениях, связанных со сбытом наркотиков в составе организованной группы. Ей предстоит провести 11 лет в колонии общего режима.

Другие участники ОПГ получили от 9 до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Старооскольского городского суда.