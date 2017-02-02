Оружие стали чаще применять преступники в Белгородской области

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Количество правонарушений этой специфики в 2016 году в регионе достигло 42. Годом раньше их было 22.

В частности, на территории области с применением оружия было совершено два умышленных убийства.

В связи с этим белгородские полицейские подготовили ходатайство о разработке комплексной программы «разоружения» населения. Она, как предполагается, будет включать себя меры по материальному поощрению людей, сдающих оружие добровольно. Также, по мнению правоохранителей, материальная мотивация должна действовать и для тех, кто информирует органы о чужом оружии.

Такая программа и работала, и работает в Белгородской области. Но нужно использовать возможности для того, чтобы в этом участвовало всё население. Владимир Жигайло

заместитель начальника управления МВД по Белгородской области

Осенью прошлого года полицейские при содействии Национальной гвардии «накрыли» в Белгородской области организованную группу, члены которой занимались изготовлением, хранением оружия. Уголовное дело сейчас в производстве следователей областного управления МВД.

В настоящее время два лица находятся под стражей. Одному судом изменена мера пресечения в связи с заболеванием. В рамках проверки было изъято большое количество оружия. Гладкоствольное, переделанное в нарезное. Изъято оборудование, на котором это производилось. Новых фигурантов по делу пока нет. Думаю, в первом полугодии мы его направим в суд. Юрий Баранов

врио начальника следственного управления УМВД по Белгородской области

Полицейские нашли у задержанных 650 единиц боеприпасов, 10 единиц оружия, готового к употреблению; части оружия, приспособленные для стрельбы. Расследование установило, что арсенал его изготовители предполагали использовать для охоты.

Помимо прочего, в мастерской изготавливались приборы для бесшумной стрельбы. Это позволяет предположить, что оружие использовалось в том числе в браконьерских целях.