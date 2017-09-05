Около 350 тонн клубники вырастили в Белгородской области в этом сезоне

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Об итогах реализации проекта по организации производства земляники садовой на основе кластерного подхода в регионе шла речь сегодня, 5 сентября, на тематическом брифинге.

В области реализовывать проект «Организация производства земляники садовой на территории Белгородской области на основе кластерного подхода» начали в 2014 году с Красненского района – в Лесноуколовском сельском поселении. Он предусматривает выращивание продукции по территориальному и кооперативному принципу, использование единой технологии производства, одно агротехнологическое сопровождение и организацию централизованного сбыта продукции.

Проект был рождён в начале 2014 года. Он был создан, чтобы дать людям возможность реализовывать себя на своей земле. В 2013 году в области был очаг африканской чумы свиней. Вид деятельности, связанный со свиноводством в частном секторе, был упорядочен, и люди, которые этим традиционно занимались, после того, как у них выкупили всё поголовье, не знали, чем заняться. Владимир Зубов

начальник управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития Белгородской области

Сами исторические предпосылки сложились таким образом, что создали благополучную обстановку для развития клубничного производства в регионе: Украина из-за санкций перестала поставлять клубнику в Россию, хотя до 2014 года была ведущим поставщиком земляники садовой в Белгородской области.

К выращиванию клубники в регионе привлекли около ста хозяйствующих субъектов, в том числе крестьянско-фермерские хозяйства и домохозяйства.

Примерно 38 хозяйств получили грантовую поддержку. Это почти 11 млн рублей. Среди господдержки также займы – это ещё 2 млн рублей.

Выдавая такую господдержку предпринимателям, мы впервые не боялись за эффективность, потому что мы знали, что будет централизованная закупка посадочного материала и соблюдение агротехнологии, которая будет единой для всех, и самое главное – это помощь в сбыте. Мы понимали, что ягода не пропадёт, а найдёт своего потребителя. Она сбывалась и на внешних рынках Москвы. Олег Колесников

исполнительный директор микрофинансовой компании Белгородского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства

Что касается единого оборудования, то в рамках проекта были приобретены трактор, грядообразователь, плёнкоукладчик, автомобиль с рефрижератором, системы капельного полива и посадочный материал.

Были сформированы клубничные плантации площадью более 60 га. По словам Владимира Зубова, в регионе в текущем году произвели 300-350 т земляники садовой.

Что касается сбыта продукции, в сентябре 2015 года в Красненском районе был создан снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Надежда», который занимался не только производством, но и реализацией клубники. Сама белгородская клубника продавалась за время проекта не только на рынках Белгорода и районов, но также и на ярмарке в Москве.

Напомним, ранее инициаторы проекта планировали поставлять клубнику в супермаркеты, но, как ИА «Бел.Ру» ответил Владимир Зубаров, клубника не успевала доходить до магазинов, её скупали на рынках и торговых точках вдоль трасс региона. «Это говорит о том, что рынок недонасыщен», – отметил Владимир Зубов.

Сейчас проект реализуется в Борисовском, Грайворонском, Красненском, Чернянском, Яковлевском, Новооскольском и Корочанском районах.

Выращивание клубники является самым экономически выгодным видом бизнеса при наличии земельного участка и с точки зрения скорости выращивания, и с точки зрения доходности, использования трудовых ресурсов, которыми владеют личные подсобные хозяйства. Нам удалось показать на примере Лесноуколовского сельского поселения, что семья из трёх человек, имея 20 соток земли, при правильном подходе может достичь хороших экономических показателей, семья может иметь неплохой доход. Владимир Зубов

начальник управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития Белгородской области

Я всегда мечтала выращивать землянику. Первое, что мы сделали, – воспользовались поддержкой фонда. Нам было выделено 400 тыс. рублей на начало нашего дела. Со сбытом у нас проблем нет, потому что продукция качественная. В Белгороде невкусную клубнику брать не будут. У нас покупатель очень разборчив. Елена Чеснокова

индивидуальный предприниматель

Среди дальнейших планов – сотрудничество с сектором молочного животноводства, а именно с личными подсобными хозяйствами для производства живого йогурта – продукта на основе биобактерий, срок реализации которого 10-12 часов.

Хозяйство, имеющее пять, десять или пятнадцать коров, по цене молочной продукции никогда не будет конкурировать с крупным холдингом. Мы понимаем, что в ценовой политике массовое производство будет отличаться от штучного. Владимир Зубов

начальник управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития Белгородской области

По словам Владимира Зубова, узкий срок реализации такого экологически чистого продукта образовывает своеобразную нишу для небольших производств.