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Около 20 тонн незаконного сливочного масла уничтожили в Белгородской области

12:15
12 Апреля 2017
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Условия изготовления и хранения продукции неизвестны.

Грузовик был задержан полицейскими и пограничниками неподалёку от Новой Деревни в Белгородском районе. В нём находились 999 коробок со сливочным маслом – без маркировки и сопроводительных документов.

По мнению правоохранителей, масло переправили в Россию из Украины, груз направлялся в подмосковные Химки.

За первые три месяца 2017 года в Белгородской области было задержано свыше 66 т продуктового контрафакта. Из них 28 т уничтожено, остальное пока хранится. В 2016 году в регионе задержали 420 т «левой» продукции, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что в феврале 2017 года правоохранители задержали фуру с незаконным салом. Как предполагалось, оно тоже поступило в Россию из Украины.

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