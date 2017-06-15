Окно кассы в стиле «всё для людей» в поликлинике Белгорода заменили на нормальное

15:16

В конце мая на стене популярного паблика «Знаете ли Вы?» в социальной сети «ВКонтакте» появилась фотография «гоп-окошка» в одном из медицинских учреждений Белгорода.

Фотография была сделана в селе Стрелецкое Белгородского района. Там в местной больнице люди были вынуждены присаживаться на корточки, чтобы оплатить услуги в кассе.

1 июня на сайте «Народной экспертизы» появилось сообщение от Александра.

«Здравствуйте! Над этими фото смеётся уже вся Россия, что, мол, в Белгороде такая вот касса в поликлинике, и стебутся над этим. Не стыдно гл. врачу за такое унижение над людьми и за такое расположение окна на двери, где заставляют людей пожилых приседать на корточки? Примите меры! Место: Белгородский район, Стрелецкое, ул. Королёва 77», – сказано в сообщении.

В ответ на это сообщение администрация Белгородского района написала, что комитет социальной политики администрации рассмотрел обращение по вопросу замены двери в кассу ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница», и дверь в кассу заменили 3 июня 2017 года.

Было:

Стало:





Фото из социальных сетей и фото fonar.tv