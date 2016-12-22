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Охотников в Белгородском районе наказали в пограничной зоне

13:16
22 Декабря 2016
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Мужчин обнаружили в 50 метрах от государственной границы с охотничьим оружием и добытым зверем.

Инцидент произошёл недалеко от села Журавлёвка Белгородского района. Нарушители являются жителями этого населённого пункта.

Согласно правилам пребывания в пограничной зоне, запрещается приближаться к государственной границе ближе чем на 100 м и вести там промысловую деятельность.

Задержанные охотники привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Помимо этого управление напоминает, что сотрудники ведомства могут проводить пограничные разыскные действия и действия в рамках уголовных дел и дел об административных правонарушениях на основании ст. 30 закона РФ «О Государственной границе Российской Федерации». В связи с этим движение лиц и транспортных средств в пределах приграничной территории может быть временно ограничено или запрещено, как и пребывание на отдельных участках местности, в том числе для охоты.

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