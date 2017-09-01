Обзор главных тем ИА «Бел.Ру» за неделю

19:30

Предлагаем читателям подборку главных событий Белгородской области с 28 августа по 1 сентября.

Экономика и бизнес

В России всё чаще фальсифицируют продукцию производителей Белгородской области

Материал Евгения Грицкова

Подделки белгородских производителей молочных и мясных продуктов находят в Санкт-Петербурге и других регионах. Причём таких случаев – сотни. Как решить проблему – в материале «Бел.Ру»: http://www.bel.ru/news/business/v-rossii-vsye-chashche-falsifitsiruyut-produktsiyu.html

Спорт

«Отстрелялись»: первые уличные бои «Стрелка» прошли в Белгороде

Материал Евгения Грицкова

В Белгороде впервые прошли уличные бои «Стрелка». Как это было, расскажут сами участники: http://www.bel.ru/news/sport/otstrelyalis-pervye-ulichnye-boi-strelka-proshli-v.html

Общество

Чем обосновано повышение цен на проезд в автобусах Губкина, пояснили местные власти

Материал Сергея Егорова

В «Чёрный список» поступила жалоба жителя Губкина на повышение цен на проезд в городе. Чтобы узнать причину, корреспондент «Бел.Ру» обратился за комментарием к представителям администрации Губкинского городского округа. Чем же всё-таки вызвано повышение цены, узнаете в материале: http://www.bel.ru/news/society/chem-obosnovano-povyshenie-tsen-na-proezd.html

Культура

Гимн проводному телефону: выставка «Телефонные истории» открылась в Белгороде

Материал Елены Свиридовой

В музее-диораме открылась выставка «Телефонные истории». Когда появилась первая телефонная связь, какую роль играли связисты во время ВОВ и на какие жертвы шли девушки-телефонистки, узнаете здесь: http://www.bel.ru/news/culture/gimn-provodnomu-telefonu-vystavka-telefonnye-istor.html

В области

Нового начальника Управления МВД России по Белгородской области представили личному составу

Материал Евгения Грицкова

Генерал-майор полиции Василий Умнов возглавил Управление МВД России по Белгородской области. 31 августа его представили подчинённым. Как это было, и почему Евгений Савченко назвал это событие историческим, читайте в нашем материале: http://www.bel.ru/news/region/novogo-nachalnika-upravleniya-mvd-po-belgorodskoy-.html

В Белгороде

Первый звонок прозвучал в школах Белгорода

Материал Евгения Грицкова и Елены Свиридовой

1 сентября по всей области состоялись торжественные линейки. В этом году в первый раз за парту сядут 17208 школьников. Наши корреспонденты отправились в лицей №32 и новую школу №50, чтобы узнать, с каким настроением отправились в школу ученики. Подробнее: http://www.bel.ru/news/belgorod/pervyy-zvonok-prozvuchal-v-shkolakh-belgoroda.html