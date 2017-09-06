Общий миграционный прирост населения Белгородской области сократился вдвое

14:20

В январе – июле 2017 года в область прибыли 27813 человек.

Общий миграционный прирост в первом полугодии составил 2035 человек, что на 2749 человек (57,5%) меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Миграция на 55% компенсировала естественную убыль населения.

Миграционный прирост в обмене со странами СНГ составил 2671 человек, это на 2134 человека (44,4%) ниже, чем в первом полугодии 2016 года. В обмене с другими странами сложилось положительное миграционное сальдо — 41 человек, на 4 человека больше, чем в первые месяцы 2016 года.

В обмене с населением других субъектов РФ зафиксировали миграционную убыль — 677 человек, убыль увеличилась на 619 человек. Однако в обмене с населением отдельных регионов сложился миграционный прирост: с Дальневосточным ФО — 364 человека, Уральским ФО — 251 человек, Сибирским ФО — 223 человека. Отрицательное сальдо дал обмен с населением Центрального (1007 человек), Южного (280 человек), Приволжского (171 человек), Северо-Западного (35 человек) и Северо-Кавказского (22 человека) федеральных округов, сообщает Белгородстат.