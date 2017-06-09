Обманутые старооскольские дольщики записали видеообращение к президенту России

13:29

Жители Белгородской области просят главу государства Владимира Путина помочь вернуть им квартиры.





Дольщики, купившие квартиры в доме № 9 микрорайона Северный в Старом Осколе, снова пытаются самостоятельно добиться правды.

27 января 2017 года несостоявшиеся владельцы квартир в строящемся доме побывали на приёме специалиста администрации президента Александра Красова в Москве. Чиновник, выслушав пострадавших, предложил сократить сроки рассмотрения заявления с 30 положенных дней до 15, так как 28 февраля завершалось конкурсное производство. Параллельно Александр Дмитриевич пообещал дольщикам направить запросы в департамент строительства Белгородской области, региональную прокуратуру и Росреестр.

В рамках визита пострадавших от действий застройщика состоялась видеоконференция между приёмной президента РФ и департаментом строительства и транспорта Белгородской области, в рамках которой заместитель главы регионального ведомства Оксана Козлитина сообщила, что для решения проблемы разработана дорожная карта. С ней дольщики должны были ознакомиться 7 февраля.

После их возвращения из Москвы была начата работа по поиску денежных средств для завершения строительства дома, сообщает портал www.4725.ru.

Но до настоящего времени вопрос так и остался нерешённым. Обманутые дольщики пошли на следующий шаг и записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором кратко рассказали о сложившейся ситуации и попросили помощи в восстановлении справедливости.