Обильный снегопад и потепление придут в выходные в Белгородскую область

11:40

В ночь на 4 февраля столбик термометра поднимется до 5 градусов мороза.

С вечера пятницы 3 февраля в регионе начнётся сильный снег, который продлится сутки. Днём 4 февраля воздух прогреется до +1 градуса. В регионе будет пасмурно, ветер юго-восточный 7 м/с, днём и вечером – южный, юго-западный, западный 4 м/с.

В ночь на 5 февраля в Белгородскую область вновь вернутся морозы. За сутки столбик термометра опустится с -1 до -11 градусов. По-прежнему будет пасмурно, ветер ночью – северо-западный 4-5 м/с, днём – северный 3 м/с, который потом сменится северо-западным 4 м/с.

6 февраля морозы будут усиливаться, и к вечеру на градуснике можно будет увидеть отметку в 15-17 градусов мороза. Возможен небольшой снег, ветер северо-западный 4-7 м/с, сообщает «Гисметео».

Региональное управление ГИБДД в связи с обильным снегопадом напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения скоростных режимов движения, правильного выбора безопасной дистанции, особенно у пешеходных переходов, перекрёстков, местах остановок общественного транспорта и, конечно же, при движении на загородных трассах.

На эстакадах, мостах и путепроводах возможно образование гололёда. Водителей просят избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков и распорядительно-регулировочные действия сотрудников дорожно-патрульной службы.

На время работы снегоуборочной техники не стоит парковаться в неустановленных местах и надолго оставлять личные транспортные средства вдоль дороги.

Обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД региона можно по телефонам дежурной части: 352-832 и 26-42-30.