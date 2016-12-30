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Новый бассейн в Белгородском районе построили в рекордно короткие сроки

12:19
30 Декабря 2016
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Объект инфраструктуры презентовали жителям в преддверии новогодних праздников. С этого же дня он начал свою полноценную работу.

Центр оздоровительного плавания «Разуменский» находится в одноимённом посёлке по адресу: улица Беловежская, 2а (рядом с ФОК «Парус»). Во время церемонии открытия глава Белгородского района Александр Сергиенко выразил слова благодарности строителям, которые возвели объект менее чем за год.

С этого момента бассейн начнёт работу в полную силу. Надеюсь, что он будет пользоваться большой популярностью у местных жителей – как у детей, так и у взрослых.

Александр Сергиенко

Директором центра стала Наталья Сапрыкина.

Общая площадь здания составляет более 2000 м². «Разуменский» оборудован двумя чашами бассейна – для детей и для взрослых. Большая ванна размером 25 на 11 м имеет 5 дорожек для плавания и переменную глубину от 1,2 до 1,8 м и предназначена для оздоровительного плавания.

Малая ванна размером 11 на 4 м с переменной глубиной от 0,8 до 1,2 м для купания и общеразвивающих упражнений. По периметру предусмотрены обходные дорожки с подогревом, сообщает сайт органов местного самоуправления. 

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