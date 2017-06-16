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Новый водопровод строят в селе Таврово Белгородского района

18:06
16 Июня 2017
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Новая нить водопровода поможет увеличить количество подаваемой воды. 

Общая длина труб составляет около 5200 м. Ежедневно подрядчик ООО «Недвижстрой» монтирует около 300 м пластиковой трубы наружным диаметром 315 мм и толщиной стенки 28,6 мм с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

На 16 июня почти закончена траншея для укладки трубы от водозабора до села Таврово. В комитете ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района сообщили, что ввод объекта в эксплуатацию ожидается в августе 2017 года.

Модернизация сетей водоснабжения в Таврово позволит даже пиковый летний сезон бесперебойно подавать воду в 2500 домовладений, в которых проживает почти 5000 жителей, а также в детский сад в микрорайоне «Таврово-2», детский сад и начальную школу в микрорайоне «Таврово-4».

Фото администрации Белгородского района 


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