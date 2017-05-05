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Новый мемориал в честь участников Великой Отечественной появился в Белгородской области

17:15
05 Мая 2017
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Сегодня, 5 мая, его открыли в селе Владимировка Ивнянского района.

В церемонии открытия памятника участвовал глава регионального заксобрания Василий Потрясаев.

Я хочу пожелать, чтобы, посещая это место, каждый мог почувствовать себя частью поколений, вспомнить о боевом и историческом прошлом своего края, о великом подвиге его жителей. Чтобы всегда к этому знаку приходили наши внуки и правнуки. Чтобы сюда приносили цветы и приводили детей, думали о прошлом и мечтали о будущем. Уверен, пройдут десятилетия, и выросшие правнуки передадут память и реликвии того времени своим детям и внукам.  И так  пусть будет вечно.

Василий Потрясаев
председатель Белгородской областной Думы

В честь торжественного события в сельском Доме культуры прошёл концерт, сообщает пресс-служба областной Думы.

Фото пресс-службы Белгородской областной Думы


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