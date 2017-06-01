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Новые тарифы на эвакуацию и хранение задержанных машин утвердили в Белгородской области

14:53
01 Июня 2017
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Расценки будут действовать до конца 2019 года.

Согласно приказу региональной Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов, перемещение задержанного транспортного средства на расстояние, не превышающее 10 км, будет осуществляться по базовому тарифу в 1430 рублей с НДС, на расстояние 10-20 км – 2235 рублей. Эвакуация автомобиля на расстояние от 20 до 30 км составит 3390 рублей с НДС, более 30 – 4191 рубль.

Хранение мотоциклов и мопедов будет стоить 20 рублей в час с НДС, автомобилей категории B и D массой не более 3,5 т – 40 рублей/час. Ещё на 40 рублей дороже обойдётся час хранения автомобилей категории D массой более 3,5 т, C, BE, CE, DE. 120 рублей в час с НДС будет стоить хранение негабаритного транспортного средства.


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