Новое предприятие по производству сельхозоборудования откроют в Белгородской области этой весной

19:20

2 февраля полномочный представитель президента России в ЦФО Александр Беглов посетил Белгородскую область с рабочим визитом.

Целью его приезда стала оценка выполнения майских поручений президента России – стратегических инициатив, которые были даны Правительству России и главам регионов. Одной из главных направлений в поручениях стало импортозамещение.

Первой точкой в рамках рабочей поездки стало посещение полпредом президента в ЦФО Александром Бегловым и губернатором Белгородской области Евгением Савченко и другими региональными руководителями завода «ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ».

Это российско-немецкое предприятие по выпуску сельхозоборудования. Основные направления производства: высокоточная лазерная резка и гибка листового металла и труб, токарно-фрезеровочные работы, роботизированная сварка.

Уникальность завода состоит в том, что, несмотря на антироссийские санкции, немецкие бизнесмены вложили средства в развитие белгородского предприятия.

Уникальность завода в том, что соучредителями предприятиями являются представители немецкого бизнеса, которые передают не только оборудование, но и свои технологии производства. Завод ориентирован на выпуск сельскохозяйственной продукции, которую до этого мы завозили из-за рубежа. Мы ориентируемся на европейских производителей и пытаемся вести переговоры о локализации их производства у нас в регионе. Это в первую очередь сельхозмашиностроение и оборудование для перерабатывающей промышленности, приборостроение. Андрей Левин

генеральный директор завода «ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ»

По словам руководителя предприятия, сейчас ведутся переговоры с датскими компаниями о выпуске элементов автоматических линий покраски. На прошлой неделе состоялась встреча с чешским предпринимателем – владельцем компании по производству оборудования по очистке сточных вод. Руководство завода «ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ» планирует в ближайшем будущем заключить контракт с этим предприятием.

«ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ» уже заключил договоры с крупной немецкой компанией Big Dutchman по производству оборудования для отрасли свиноводства.

Новый завод автоматизирован: на нём трудятся всего восемь операторов станков с числовым программным управлением. Они работают на восьми высотехнологичных участках: лазерная резка труб, лазерная резка листового металла, трубогибочное оборудование, листогибочное оборудование и другое.

В планах завода – разработка и производство климатического оборудования для птицеводства.

По словам Андрея Левина, заказы у завода поступают не только из Белгородской области, но и из Москвы, Волгограда и Санкт-Петербурга.

Стандарты качества очень высокие. Наша цель – ноль браков в производстве. Система менеджмента качества начинается от проработки заказов и сопровождается до самого последнего момента, вплоть до отгрузки. Андрей Левин

генеральный директор завода «ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ»

Завод «ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ» был введён в эксплуатацию в конце прошлого года. Он работает только на 10 % от производственной мощности, но ожидается, что к маю текущего года он выйдет на план переработки в 500-600 т металла в месяц.

Официальное открытие завода «ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ» планируется 8 апреля.

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