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Новое имя селу или посёлку – большинством голосов

10:55
28 Апреля 2017
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27 апреля белгородские депутаты приняли закон о порядке географических переименований в регионе.

О законопроекте коллегам рассказал депутат областной Думы Сергей Литвинов.

Законодательная норма призвана определить порядок выяснения мнения жителей муниципалитетов по вопросу присвоения имени или переименования географических объектов. Новый закон более детально прописывает в региональном нормативном поле механизм проведения опроса среди белгородцев.

Предполагается, что для подготовки и проведения опроса на местах будут формироваться специальные комиссии. В неё будет входить депутат областной Думы, при желании – представители органов госвласти региона, муниципальной власти.

Опрос может проводиться путём поквартирного или подворового обхода. Выбранным считается тот вариант ответа, за который проголосовало простое большинство участников опроса.

Решение о назначении опроса будет приниматься депутатами областной Думы в виде постановления. Результат обнародуется на сайте регионального заксобрания в течение десяти дней после его проведения.

Депутаты – участники заседания областной Думы единогласно поддержали принятие законопроекта в первом чтении и закона области в целом.

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