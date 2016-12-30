Новая пожарная часть в посёлке Пятницкое Белгородской области обошлась в 17 миллионов рублей

14:50

Ранее пожарная часть размещалась в здании 1956 года постройки.

Открытие нового объекта в посёлке Пятницкое Волоконовского района проходило в рамках Года пожарной охраны.

Начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов отметил, что такой объект здесь просто необходим. На сегодняшний день в районе проживает более 30 тыс. человек, в его составе – 82 населённых пункта, на территории которых располагаются свыше 40 школ и дошкольных образовательных учреждений, функционирует несколько сотен предприятий различной формы собственности и т. д.

На строительство новой пожарно-спасательной части из областного бюджета было выделено около 17 млн рублей. Она оборудована с учётом всех современных требований: рабочие кабинеты, учебный класс, комнаты для отдыха, приёма пищи, служебные помещения, раздевалки, пожарное депо на три машиновыезда.

На церемонии открытия огнеборцам вручили ещё один подарок – автоцистерну АЦ-5,0-40, предназначенную для тушения пожаров в населённых пунктах, на промышленных предприятиях, в сельской местности и других объектах, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.